Le résumé de la journée du 6 novembre

Cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets a été marquée par le triomphe de l'amour. Après une séparation surprise et quelques clashs tonitruants, Laura et Alain se sont finalement retrouvés. Et le couple est reparti de plus belle. Les choses sont en revanche moins roses pour les autres Habitants. Les Eagles continuent de se déchirer. Et même si Benoît aimerait réconcilier son clan, cela s'annonce compliqué. Dans la chambre du haut, rien ne va plus non plus plus pour Laura et Barbara, dont l'amitié est en grand danger. Retrouvez les moments forts de la journée du 6 novembre.