Le résumé de la journée du 7 décembre

Que s'est-il donc passé dans la Maison des Secrets lors de cette dernière journée d'aventure ? Pour la dernière nuit passée dans le Campus, les anciens ont fait leur grand retour. Kamila a pu retrouver Noré, Alain a pu serrer Laura dans ses bras et Barbara a embrassé Benjamin. La Voix très émue, en a également profité pour faire ses adieux aux Habitants. C'est le coeur lourd et les larmes dans les yeux que les quatre finalistes Noré, Laura, Barbara et Charlène ont éteint les lumières avant de quitter définitivement la Maison.