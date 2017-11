Le résumé de la journée du 7 novembre

Bryan a fait son grand retour dans la Maison des Secrets pour animer la traditionnelle Cérémonie des Secret d'Or. Mais si Mr Showtime a su faire le show le temps de la soirée et amener de la bonne humeur, l'ambiance est rapidement retombée. Dans le cadre de la grande supercherie de la Voix, Marie et Laura ont en effet simulé un violent clash et la brune volcanique a été exilée dans la Tour de Contrôle, laissant un Alain désespéré et surtout effrayé d'être séparée de sa petite amie. A peine réconcilié, voilà le couple de nouveau séparé.