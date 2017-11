Le résumé de la journée du 8 novembre

La Maison des Secrets est toujours sens dessous dessous à cause du (faux) départ de Laura. Et, alors que la brune volcanique observe tout ce petit monde de la Tour de Contrôle, les Habitants se déchirent. Car depuis que Laura n'est plus là, certains se lâchent, comme Jordan qui n'hésite pas à critiquer sa camarade. Des attaques que Barbara et Alain ne peuvent supporter. Les deux jeunes gens se serrent non seulement les coudes pour essayer d'oublier que Laura est partie mais ils prennent aussi sa défense dès que quelqu'un ose dire du mal d'elle.