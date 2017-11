Le retour TONITRUANT de Barbara dans la Maison des Secrets !

C'est par la trappe de la chambre et sans dire au revoir à personne que Shirley a quitté la Maison des Secrets. Et c'est en toute discrétion que Barbara a pris place dans un lit de la chambre du haut avant d'y être surprise par Laura et Alain. Explosion de joie pour les Tigers. Et, logiquement, les mines sont plus déconfites du côté des Eagles... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le lundi 20 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.