Réunion au sommet : Les Eagles désignent leur cible !

Pour les Eagles, avec Noré en chef de file, une réunion de crise s'impose. Les nominations de la semaine auront lieu en direct lors du prime time de ce jeudi. Et à quelques semaines de la finale, les Habitants le savent : toute erreur peut être fatale. Noré cherche à tout prix à mener à bien sa stratégie de se séparer des "nouveaux". En toute logique, c'est donc Shirley qu'il a dans sa ligne de mire. Il ne la juge pas fiable et préfère ne prend aucun risque et encourager ses troupes à voter contre elle.