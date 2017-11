Réveil brutal, douche froide… Vivian cet insupportable invité !

Il va la rendre folle ! Depuis que Barbara a fait son retour dans la Maison des secrets, Vivian et Barbara jouent au jeu du chat et de la souris. Mais la jolie Parisienne va apprendre à ses dépends qu’il ne faut jamais provoquer le finaliste de la saison 8. Farceur et sans limite, Vivian ne lâche pas sa proie si facilement surtout quand il sent qu’elle s’épuise. Après un réveil horrible dans la Love Room, le jeune homme lui réserve une surprise alors qu’elle prend sa douche…