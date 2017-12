Réveil câlin et passionnel pour Alain & Laura, et Noré & Kamila

Après avoir passé plusieurs jours loin de leurs moitiés respectives, Laura et Noré, deux des quatre finalistes de cette onzième saison de Secret Story, savourent de pouvoir se réveiller aux côtés d'Alain et de Kamila. C'est une sensation qu'ils avaient presque oubliée et qu'ils chérissent à présent. Ainsi Laura se plonge-t-elle dans les bras rassurants de son homme qui lui manque tant depuis son élimination... Noré et Kamila ne se font pas prier pour en faire de même !