Que d'émotions pour Charlène ! En une semaine, la jeune femme est sortie victorieuse de deux sas et a considérablement rempli sa cagnotte. Charlène est aux anges ! Avec Noré, son allié des Eagles, elle danse et exulte dans la salon alors que Barbara et Laura pleurent le départ d'Alain et leurs cagnottes vides. Mais la jeune femme ne sait pas qu'elle n'est pas encore au bout de ses émotions car La Voix lui prépare encore de belles surprise !