Cette semaine, Laura et Noré ont pour mission de devenir les cancres du Campus et de piéger les Habitants. Noré qui prend très à coeur cette mission, s'amuse comme une petit fou et va rendre complètement dingue la jolie Barbara. Depuis quelques jours, Noré bloque Barbara dans la Love Room et tape à la porte sans s'arrêter. Une situation qui rend folle de rage Barbara. Cette fois-ci, Noré a trouvé une alliée en la personne de Charlène.