Le salon saccagé par un odieux personnage... Les Habitants enquêtent !

Mardi en fin d'après-midi, Christophe Beaugrand a joué les petits farceurs en mettant sens dessus dessous les affaires des Habitants, mais aussi le mobilier de la Maison et jusqu'au sapin de Noël. Quand les Habitants débarquent dans le salon, ils mènent alors l'enquête pour identifier le responsable. Et c'est le lama, témoin de la scène, qui va les aider à élucider ce mystère ! Vont-ils penser à Christophe Beaugrand ou le coupable restera-t-il non identifié ?