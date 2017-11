Sarah réveille la chambre du bas à sa façon !

Un nouveau jour se lève sur la Maison des Secrets... Chez les Habitants aussi, certains sont plus du matin que d'autres. Sarah, elle, bondit du lit avant de se préparer et d'aller réveiller la chambre du bas à sa façon. "Noré, Kamila, debout !", crie-t-elle, agitant les couvertures et rappelant qu'il reste des cartes de maître des nominations à remporter. En effet, avant la fin de la journée, Vivian et Sarah désigneront les deux maîtres des nominations qui auront le pouvoir ultime de faire nominer les Habitants de leur choix...