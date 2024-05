Secret Story 2024 - Le "gâteau du seum" pour remonter le moral de Lou et Léo

Pour remonter le moral de Lou et Léo, Perrine et Maxence ont une belle idée. Partons sur la création du "gâteau du seum". Une nouvelle idée qui renforce les liens entre les 4 élastiques. Extrait de Secret Story 2024 Quotidienne du 8 mai 2024

En savoir plus sur Lou, Christophe Beaugrand, Perrine, Léo, Kelyan ou Maxence