Le secret buzzer reprend du service dès le 1er septembre sur TF1 !

Après 10 saisons à succès, Secret Story fait sa rentrée sur TF1, NT1, et MYTF1 pour une 11ème saison remplie de mystères à partir du 1er septembre à 23h30 sur TF1. Pour cette nouvelle saison, la Voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux candidats… La Maison des Secrets se transforme en Campus des Secrets. Mais ce n’est pas tout, pour la première fois dans l’histoire de Secret Story, un événement sans précédent se produira au cours de la saison. Un événement qui risque définitivement de perturber le cours de l’aventure… Le vendredi 1er septembre à 23h30 sur TF1, Christophe Beaugrand va vous faire découvrir toutes les nouveautés de cette saison, les personnalités que vous allez suivre durant plusieurs semaines et la liste des secrets ! Dès le lundi 4 septembre, rendez-vous sur NT1 pour la Quotidienne suivi du Debrief. Christophe Beaugrand aura à ses côtés l’experte Leila Ben Khalifa qui apportera son œil avisé et sans concession sur cette nouvelle saison. Autre nouveauté, Julien Geloën, grand gagnant de Secret Story 10 devient le nouvel Insideur du Debrief, il donnera son éclairage sur le jeu, l’aventure et les stratégies que les candidats mettront en place. De nouveaux chroniqueurs rejoindront chaque jour Christophe, Leila et Julien pour livrer leurs impressions et leurs informations de la Maison des Secrets.