Il ne restait plus que trois secrets à découvrir dans le Campus : ceux de Barbara, Alain et Laura. Mais celui de Laura est pratiquement découvert depuis la confirmation par Noré. Reste donc ceux d'Alain et Barbara à faire tomber. Les deux habitants se retrouvent dans la bibliothèque pour un face à face où la moindre erreur peut-être fatal. Alain semble tout proche du secret de la candidate Parisienne...