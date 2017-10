Secret de Barbara : Ils voient des ex partout !

Le secret de Barbara est dans toutes les têtes sur le Campus des Secrets. Depuis la révélation d'un indice, grâce à Cassandre, les Habitants sont obnubilés par le secret de la jolie Parisienne. Pour eux, Barbara est liée à un autre étudiant. Mais qui ? Et quel lien ? Un frère, une amie, un amoureux ou un ex ? Toutes les pistes sont explorées et rien n'est laissé au hasard. Alain et Benoît se confient. Benoît privilégie une piste : Barbara et Laura auraient un ex en commun. Alors qu'Alain imagine Barbara en ex de… Benoît.