Secret story 2024 - 3 nouveaux Habitants font leur apparition

Qu'il est bon de rire ! Après le départ compliqué de Lou, vendredi dernier, Léo et Kelyan retrouvent peu à peu le sourire. Ils inventent autour du jacuzzi trois nouveaux Habitants de la Maison des Secrets : Kelyan se transforme en Charles André aussi appelé "C-A" pour les intimes, Léo se prénomme désormais "J-C" et Justine, se prend, elle aussi, volontiers au jeu en incarnant à merveille Marie-Christine sous le regard amusé de Perrine.

