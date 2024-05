Secret story 2024 - 30 œufs par jour ? Découvrez les petites habitudes des Habitants !

Les Habitants ont des petites habitudes alimentaires et ce n'est pas passé inaperçu auprès de Francesca. Si on avait bien compris que le petit pêché mignon de Perrine est les compotes, elle nous apprend qu'Alexis est fan d'oeufs et que Cameron ne peut pas se passer de son jus d'orange du matin...

