Secret Story 2024 - 4 contre tous ! Léo, Lou, Maxence et Perrine ont LA discussion !

Perrine, Maxence, Lou et Léo sont inséparables depuis le début de l'aventure. Malgré des accrocs entre Perrine et Lou, Léo tente d'apaiser les tensions et exprime son souhait d'une réconciliation entre les deux Habitants. Ils sont passés par des étapes qui les ont soudés, ébranlés, mais ils resteront les 4 fantastiques !

