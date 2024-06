Secret story 2024 - Alerte ! Maxence passe le cap des 30 ans

Maxence passe le cap des 30 ans aujourd'hui ! Et pour célébrer ce jour si particulier, Perrine et Charlène se sont lancées dans la confection d'un gâteau plutôt... original ! Décoré de rondelles de bananes, de pâte à tartiner et d'une substance non identifiée, son gâteau d'anniversaire marquera l'esprit de l'Habitant. La Maison Rose se transforme en fête d'anniversaire pour le plus grand bonheur des Joueurs.

