Secret story 2024 - Alexis, amoureux de Zoé ?

Réunis dans le salon, le trio Justine, Lou et Zoé discute de la relation entre la belle belge et Alexis. Selon elles, celui-ci serait sur le point de tomber amoureux d'elle. Une affirmation que ne dément pas la joueuse... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 juin

