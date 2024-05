Secret story 2024 - Alexis arrivera-t-il à emmener Zoé sur une fausse piste ?

"Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et construire l'avenir." C'est le nouvel indice dévoilé aux Habitants sur le secret d'Alexis. Un indice large pour l'ensemble des Joueurs, mise à part Zoé qui a pu obtenir d'autres indices et qui s'est dangereusement rapprochée de l'intitulé de son secret. Arrivera-t-il à brouiller les pistes ?

En savoir plus sur Zoé ou Alexis