Secret story 2024 - Alexis avance ses pions !

Alexis ne perd pas en tête sa stratégie de rejoindre le clan adverse pour la suite de l'aventure. Il est loin de s'imaginer que Kelyan est déjà avec les 4 élastiques... Alexis veut rejoindre le clan adverse, accompagné de Cameron et Kelyan. Dans le cas où Ulysse quitterait l'aventure, le clan des 4 élastiques mènerait le jeu à 7 Habitants contre 5. Alexis ne perd pas de temps et enclenche sa phase "opération séduction" avec le clan adverse, en commençant par Lou. Le jeune homme tient à faire son mea-culpa suite à son choix aux premières nominations. Alexis sera-t-il accepté par le clan des 4 élastiques ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 09 mai

