Secret story 2024 - Alexis déterminé à changer de clan

Persuadé de ne pas être allié avec les bons joueurs, dès le réveil, Alexis continue sa stratégie de changement de clan et donne des informations sur les votes du sien à celui des 4 élastiques. Il espère ensuite convaincre Zoé et Cameron de le suivre. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 mai

