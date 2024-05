Secret Story 2024 - Alexis est-il sincère avec Zoé ?

Après sa discussion avec Francesca, Zoé décide de demander des explications à Alexis sur sa sincérité. Celui-ci devine la stratégie de Francesca et ne veut pas que Zoé doute de lui : mais entre déclarations et stratégie, comment discerner le vrai du faux ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 17 mai

En savoir plus sur Zoé ou Alexis