Secret story 2024 - Alexis et Cameron pris à leur propre jeu ?

Cette semaine, les trahisons semblent être de mise. Alexis et Cameron expriment leur envie de suivre les votes du clan des filles en nominant Perrine et Kelyan. Une trahison de plus pour les deux garçons, électrons libres au sein des différents clans de la maison. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 21 mai

En savoir plus sur Alexis ou Cameron