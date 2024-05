Secret Story 2024 - Alexis et son "french accent"

Alexis a vécu 8 ans à Londres. Mais pour Léo, c'est difficile à croire, car son accent français ressort beaucoup. Alexis use de son vocabulaire anglais pour lui prouver qu'il est (presque) british ! En plus, il a une bonne excuse, car son accent français plaît aux filles ! Léo ne sait plus si son secret est lié à son passé de londonien.... ou pas !

