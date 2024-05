Secret Story 2024 - Alexis et Ulysse proches de la vérité, Zoé en panique

Alexis et Ulysse sont au taquet dans leur recherche des secrets. Maxime a trouvé la moitié du secret de Zoé avec l'intitulé "J'ai été miss Belgique". Les deux Joueurs se demandent donc où est l'erreur. Zoé fait tout pour les dissuader et les mener sur une autre piste, mais elle stresse déjà de voir son secret buzzé et dévoilé.

