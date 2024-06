Secret story 2024 - Alexis et Zoé parlent de leur futur à deux

Au réveil, Zoé et Alexis, qui ont survécu une nouvelle fois au sas, sont plus proches que jamais. Le binôme profite de leur dernier moment à deux dans la maison pour se taquiner, mais aussi parler du futur à l'extérieur de l'aventure. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 juin

