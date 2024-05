Secret Story 2024 - Alexis explique à Charlène pourquoi il l'a trahi

Lors des dernières nominations, Alexis a mis le nom de Charlène. Pour elle, c'est une trahison, mais elle est fair-play et accepte la trahison du membre de son ancien clan. L'heure est à la discussion entre les deux Habitants. Charlène est vexée qu'Alexis ne l'ait pas calculé aujourd'hui et elle se livre à lui.

