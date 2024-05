Secret Story 2024 - Alexis fait "craquer" Zoé ?

Quand les muscles de Zoé sont atrophiés, elle réclame à ce qu'on la fasse "craquer" ! Et c'est Alexis qui s'est porté volontaire. L'Habitant habitué aux entraînements intenses avec son club de foot, sait parfaitement comment prendre soin du corps et ce dont il peut avoir besoin. Ni une, ni deux, il lui propose de lui faire craquer le dos. Malgré ses peurs, Zoé accepte, met ses bras en croix contre elle, et là... "CRAC" !

