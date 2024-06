Secret story 2024 - Alexis, fan de Tal ?

La Voix aime motiver les Habitants à faire du sport avec des playlists en tout genre. Mais ce matin, elle est d'humeur nostalgique et s'amuse à mettre des titres français des années 2000-2010. Et à la grande surprise de la Voix, Alexis connaît les paroles de "Sens de la vie" de Tal sur le bout des... biceps !

