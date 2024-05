Secret Story 2024 - Alexis ouvre le "Secret Barber"

Alexis s'improvise barber pour Ulysse et il se renomme le "Secret Barber" ! Il veut la même coupe que Zlatan Ibrahimović et il s'applique pour lui faire les plus beaux contours de la Maison des Secrets. L'amitié naissante entre les deux Joueurs sera-t-elle une force dans la chasse aux secrets ?

