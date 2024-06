Secret story 2024 - Alexis prêt à tout pour que Zoé reste dans l'aventure ?

Alexis et Zoé ont eu un vrai coup de cœur amical dès le début de l'aventure. Et à l'approche de la fin de l'aventure, les places se font de plus en plus rares. Et si Alexis a un objectif, ce n'est pas forcément celui que l'on croit. Il aimerait arriver en finale, comme tout le monde, mais c'est surtout emmener Zoé jusqu'au bout de l'aventure qui lui tient à cœur.

