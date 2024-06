Secret story 2024 - Alexis se jette à l'eau quand le Téléphone Rouge sonne !

Quand le Téléphone Rouge sonne, c'est que la Voix réserve une nouvelle surprise aux Habitants. Cette fois-ci, c'est Zoé qui décroche et l'Habitante est surexcitée car c'est la première fois qu'il sonne depuis la réunification de la Maison Rose et Bleue. La Voix annonce aux Joueurs qu'ils doivent trouver pourquoi le bruit des bulles retentit. Et Alexis n'hésite pas une seconde à se jeter à l'eau pour attraper une bulle avec un mot dedans. Léo n'était pourtant pas loin derrière lui...

