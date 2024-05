Secret Story 2024 - Alexis veut éclaircir le rapprochement des 4 élastiques et Justine

Alexis tente de comprendre le rapprochement entre les 4 élastiques et Justine. Alors en pleine séance de sport, Perrine est interrogée par Alexis. La Joueuse lui répond cash, ils ne jouent pas avec elle. Maxence, Léo, Lou et Perrine forment un clan soudé et leur rapprochement avec Justine le laisse dubitatif.

En savoir plus sur Alexis ou Perrine