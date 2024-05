Secret story 2024 - Après son buzz, Cassandra a-t-elle découvert le secret de Justine ?

Une mission réussit haut la main ! Justine a un secret qui perturbe tous les Habitants, et plus particulièrement Cassandra. La Voix s'est donc jouée de cette situation en proposant une mission exceptionnelle à Justine. Elle devait faire déclencher un buzz en faisant croire qu'elle était complice de la première Justine, entrée dans le jeu le premier soir. Après plusieurs jours et très drôles mises en scène, c'est Cassandra qui a buzzé cet intitulé. C'est donc l'heure de la révélation.

