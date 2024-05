Secret Story 2024 - Atelier dégustation de mouillettes

Pour le petit-déjeuner, Lou et Kelyan donnent un petit cours de dégustation d'œufs avec des mouillettes (du pain long et mince) au beurre, à Cameron. Et on peut dire que ce dernier risque de devenir aussi accro qu'eux à ce nouveau rituel matinal. "C'est la finale ! C'est trop bon, je vais faire ça tous les matins !" s'exclame Cameron, complètement extasié par ces œufs mollets ! Et bon appétit !

