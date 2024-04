Secret Story 2024 - Bas les masques ! Le doute plane sur la ressemblance des jumeaux...

Perrine et Léo se sentent déjà comme à la maison, rien de tel qu'un soin visage pour se remettre de leurs émotions après le prime. Les habitants en profitent pour complimenter le jeune homme sur son physique avantageux mais tous sont unanimes : physiquement, les faux jumeaux, Lou et Léo ne se ressemblent absolument pas. Une technique pour déstabiliser le jeune homme ?

