Secret story 2024 - Battle de chant Perrine VS Maison Bleue

Les réveils en musique sont sacrés dans la Maison des Secrets. Dès que la chanson de Tal "Le sens de la vie" retentit dans les deux Maisons, impossible pour les Habitants de ne pas chanter ! D'un côté Lou, Charlène, Zoé, Justine et Kelyan tous en chœur dans la Maison Bleue et de l'autre Perrine en forme olympique dans Maison Rose. Alors, qui remporte la battle ?

