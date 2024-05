Secret story 2024 - Battle d'hymne entre les deux Maisons

La Maison bleue et la Maison rose ne peuvent pas rester longtemps sans s'envoyer des messages subliminaux ! Alors quand une Maison se lance dans l'hymne, l'autre répond ! Et l'humeur est à la taquinerie ! On remercie tout de même Cameron d'avoir inventé l'hymne de la saison.

