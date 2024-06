Secret story 2024 - Belgique - Londres : Alexis et Zoé se projettent après Secret Story

Tous les deux sur le banc des nommés, Zoé et Alexis ressassent leur aventure et parlent de l'avenir. Ils ont vraiment envie de se revoir, mais la distance qui les sépare leur fait peur. Zoé est Belge et Alexis habite à Londres donc ils ont peur que les occasions se fassent rares. Mais rien ne pourra séparer l'inséparable !

