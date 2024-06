Secret story 2024 - Bienvenue dans le monde de Superlover !

À quelques jours de la grande finale, les Habitants fond un bon dans le passé afin de revenir les soirées cultes de la saison. À Chaque Habitant son thème et son costume : Alexis reprend le rôle de Super lover. Quand sa musique de super héros retentit dans la Maison, Léo, Maxence et Lou s'inventent leurs superpouvoirs accordés à leurs déguisement : Lou en Super Cowgirl avec son légendaire lancé de lasso, Maxence en super pouilleux et Léo en Super Ken ! Une soirée qui restera dans les mémoires.

