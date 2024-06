Secret Story 2024 - Bluffer ou dire la vérité ? Les cagnottes en jeu

Bienvenue à Secret City ! Ce soir, les Habitants se transforment en super héros qui doivent protéger leur cagnotte. La Voix propose des face-à-face avec des bonus et des malus contenu dans 2 boîtes situées face aux joueurs. Alexis et Léo jouent en premier l'un contre l'autre. L'un des deux ouvre une des boîtes et doit choisir de bluffer ou dire la vérité pour que l'autre en face choisisses de changer de boîte ou non. Nos spécialistes du bluff vont-ils choisir de jouer la carte de la vérité ? A la clé, des cagnottes vidées, divisées ou échangées... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 13 juin