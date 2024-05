Secret Story 2024 - Cameron apprend l'histoire footballistique de Bordeaux à Francesca

Cameron a une passion : le foot ! Et quand il en parle, on ne peut plus l'arrêter ! Alors quand Francesca cherche à comprendre les équipes en Ligue 1 ou Ligue 2, celle de Bordeaux, des joueurs... Cameron se fait un plaisir de lui partager tout son savoir !

