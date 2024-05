Secret Story 2024 - Cameron de bonne humeur le matin ? Ça donne ça !

Cameron s'est levé du bon pied ce matin et il n'hésite pas à le partager. Avec quelques percussions, il partage ses good vibes matinales avec Alexis et Lou avant de faire l'ouverture du "Cameron Show" pendant que ces derniers se préparent leur petit-déjeuner. Une journée qui s'annonce bien pour celui qui est Maître de la Maison cette semaine.

En savoir plus sur Cameron