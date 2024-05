Secret Story 2024 - Cameron infiltré dans l'alliance des "4 élastiques"

"Je suis très bon à ce jeu-là". Cameron est bien décidé à poursuivre une stratégie qu'il s'est donné : infiltré l'alliance des "4 élastiques", composée de Lou, Zoé, Maxence et Léo. À quelques heures des nominations, il partage sa stratégie avec Kelyan et Maxime, en évoquant le moment où son plan sera mis au grand jour avec le dévoilement des noms des nommés. Les 4 joueurs devraient alors s'attendre à quelque chose qu'ils ne verraient pas venir...

