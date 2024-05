Secret story 2024 - Cameron l'agent double

À la fin de la soirée rose, les deux clans se concertent concernant les nominations. Cameron décide alors de s'infiltrer dans le clan de Lou et Léo pour connaitre leurs intentions et s'empresse de tenir au courant Justine et Charlène qui sont toutes les deux sur la sellette. Son but ? Briser les 4 élastiques en jouant un double jeu. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 30 avril

