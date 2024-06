Secret story 2024 - Cassandra a encore un rôle dans le jeu ? Le prank fonctionne...

Pour Kelyan, Cassandra n'est pas loin... Il la sent dans la Maison et il est certain que si elle n'est plus une véritable Joueuse, elle a un rôle bien précis dans l'aventure. Mais ce que Kelyan ne sait pas, c'est que tout ça est monté de toute pièce ! En effet, la vidéo qu'a visionnée Maxence dans la salle des apparences n'était que fourberie.

En savoir plus sur Zoé, Lou, Cassandra ou Kelyan