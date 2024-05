Secret Story 2024 - Cassandra danseuse ? Justine, Lou et Léo enquêtent

L'enquête sur les secrets des Habitants se poursuit. Lou, Justine et Léo ont décidé de se pencher sur le secret de Cassandra. L'Habitante laisse ses camarades dans le flou total. La seule information que Justine relève et partage avec nos faux jumeaux, c'est qu'elle sait très bien danser. Mais Lou ne pense pas que son secret soit autour de cette compétence. Dans Secret Story, on peut aussi bien se rapprocher très vite d'un secret, que s'en éloigner aussi vite sans le savoir. Le mystère sur Cassandra continue de planer sur la Maison...

